Ebara informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ebara hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,40 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at