EBARA JITSUGYO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EBARA JITSUGYO hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,61 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,71 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,41 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at