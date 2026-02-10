EBARA JITSUGYO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EBARA JITSUGYO gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 56,58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 41,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EBARA JITSUGYO einen Umsatz von 10,90 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 184,24 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EBARA JITSUGYO 132,11 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat EBARA JITSUGYO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,21 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 37,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at