EBARA JITSUGYO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EBARA JITSUGYO hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 102,21 JPY gegenüber 89,06 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at