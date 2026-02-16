|
16.02.2026 06:31:31
Ebara mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ebara hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,91 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,560 USD gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,41 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,72 Milliarden USD im Vorjahr.
