Ebara öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ebara hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 69,55 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 65,75 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ebara in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 294,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 262,34 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 166,31 JPY gegenüber 154,62 JPY je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ebara mit einem Umsatz von insgesamt 958,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 866,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,57 Prozent gesteigert.

