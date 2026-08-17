Ebara stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ebara hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ebara ein EPS von 33,66 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Ebara mit einem Umsatz von insgesamt 244,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at