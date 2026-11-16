Ebara: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ebara ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ebara die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ebara im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at