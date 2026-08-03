eBASE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

eBASE äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,24 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at