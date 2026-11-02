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02.11.2026 06:31:29
eBASE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
eBASE hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 6,14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eBASE 6,37 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 1,50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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