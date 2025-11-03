|
03.11.2025
eBASE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
eBASE hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
eBASE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
