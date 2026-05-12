eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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12.05.2026 19:10:58
EBay, the Old-School E-Commerce Site, Finds Its Place in Modern Retail
The online marketplace has remade itself by focusing on collectibles and other high-end goods — and attracted an unwelcome takeover bid from GameStop.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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