PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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28.07.2026 23:49:16
eBay agrees $56m settlement with bloggers over harassment case
Former eBay executives carried out "unprecedented" harassment over a critical newsletter.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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20.07.26
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