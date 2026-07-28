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28.07.2026 23:49:16

eBay agrees $56m settlement with bloggers over harassment case

Former eBay executives carried out "unprecedented" harassment over a critical newsletter.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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