eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zahlen für Q3 30.10.2025 06:33:00

eBay-Aktie dennoch in Rot: Online-Auktionshaus steigert Gewinn

eBay-Aktie dennoch in Rot: Online-Auktionshaus steigert Gewinn

Das Online-Auktionshaus eBay hat nach US-Börsenschluss die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels vorgestellt.

eBay hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,36 US-Dollar je Aktie erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 1,29 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Gewinnanstieg auf 1,333 US-Dollar je Aktie prognostiziert.

Beim Umsatz lag das Online-Auktionshaus über den Markterwartungen: Statt der von Analysten in Aussicht gestellten 2,729 Milliarden US-Dollar erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 2,8 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte eBay 2,587 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die eBay-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der NASDAQ nachbörslich 6,62 Prozent im Minus bei 92,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

eBay-Aktie etwas höher: Bay legt bei Gewinn und Umsatz zu
So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Starkes Q2 für eBay: Deutlich mehr Gewinn, Aktie legt zu

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,jejim / Shutterstock.com,Daniel M. Silva / Shutterstock.com,Denis Radovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.mehr Nachrichten