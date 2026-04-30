eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen präsentiert 30.04.2026 17:06:00

eBay-Aktie dennoch unter Druck: E-Commerce-Urgestein liefert - Steigerung bei Umsatz und Gewinn

eBay-Aktie dennoch unter Druck: E-Commerce-Urgestein liefert - Steigerung bei Umsatz und Gewinn

Das Online-Auktionshaus eBay hat am Mittwoch nach Handelsende an den US-Börsen seine Quartalsbilanz offengelegt. So fielen die Zahlen aus.

eBay verbuchte im ersten Quartal 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 US-Dollar je Aktie. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als das Online-Auktionshaus ein Plus in Höhe von 1,37 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet hatte. Die Analysten hatten in ihren Schätzungen zuvor einen Gewinnnanstieg auf 1,58 US-Dollar je Aktie erwartet.

Der Umsatz von eBay im Berichtszeitraum lag bei 3,089 Milliarden US-Dollar, nach 2,58 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das erste Quartal auf rund 3,04 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Im NASDAQ-Handel am Mittwoch zeigt sich die eBay-Aktie zeitweise um 1,64 Prozent tiefer bei 102,09 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

eBay-Aktie fällt: eBay bringt Live-Shopping-Funktion nach Deutschland
eBay-Aktie springt hoch: Gewinn und Umsatzt besser als von Analysten erwartet
eBay-Aktie dennoch in Rot: Online-Auktionshaus steigert Gewinn

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com,jejim / Shutterstock.com,Denis Radovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

mehr Nachrichten