eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Zahlen präsentiert
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30.04.2026 17:06:00
eBay-Aktie dennoch unter Druck: E-Commerce-Urgestein liefert - Steigerung bei Umsatz und Gewinn
eBay verbuchte im ersten Quartal 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 US-Dollar je Aktie. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als das Online-Auktionshaus ein Plus in Höhe von 1,37 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet hatte. Die Analysten hatten in ihren Schätzungen zuvor einen Gewinnnanstieg auf 1,58 US-Dollar je Aktie erwartet.
Der Umsatz von eBay im Berichtszeitraum lag bei 3,089 Milliarden US-Dollar, nach 2,58 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das erste Quartal auf rund 3,04 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Im NASDAQ-Handel am Mittwoch zeigt sich die eBay-Aktie zeitweise um 1,64 Prozent tiefer bei 102,09 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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