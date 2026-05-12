Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|Medienbericht
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12.05.2026 13:42:38
eBay-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit GameStop rückt in weite Ferne
GameStop hatte seinen Vorschlag, sich mit eBay - einem Unternehmen, das fast viermal so groß ist - zusammenzuschließen, in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Das Angebot hatte unter Experten die Frage aufgeworfen, wie GameStop sich das überhaupt leisten kann.
Zweifel an der Finanzierung
eBay teilte mit, dass es das Angebot gemeinsam mit seinen Rechts- und Finanzberatern einer gründlichen Prüfung unterzogen habe. In dem Schreiben an GameStop verwies Pressler auf mehrere Bedenken. Unklar sei nicht nur die Finanzierung der Übernahme, sondern auch die Höhe der Schulden, die dem Unternehmen durch die Transaktion entstehen würden.
Pressler hob zudem die verbesserte Geschäftsentwicklung von eBay hervor, da das Unternehmen eine Wende vollzogen habe, um besser mit Giganten wie Amazon konkurrieren zu können. "Wir haben unseren strategischen Fokus geschärft, die Umsetzung gestärkt, unseren Marktplatz und das Verkäufererlebnis verbessert und den Aktionären konsequent Kapital zurückgeführt", schrieb Pressler.
Zockeraktie GameStop
GameStop sorgte zu Beginn der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, weil Amateur-Händler aus dem Netz den Kurs der Aktie entgegen den Zweifeln der Wall-Street-Analysten am Geschäftsmodell in die Höhe trieben. GameStop-Fans und andere private Spekulanten hatten sich vor allem auf der Online-Plattform Reddit verabredet, um gegen Hedgefonds zu wetten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Indem sie den Aktienkurs des Videospiele-Händlers hochjagten, gelang es ihnen, institutionelle Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die eBay-Aktie zeitweise 0,94 Prozent tiefer bei 107,11 US-Dollar, während GameStop-Papiere an der NYSE um 2,63 Prozent fallen auf 22,56 US-Dollar.
/chd/DP/jha
SAN JOSE (dpa-AFX)
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