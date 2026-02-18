eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Bilanz im Blick
|
18.02.2026 22:10:21
eBay-Aktie springt hoch: Gewinn und Umsatzt besser als von Analysten erwartet
Beim Umsatz stellen Analysten 2,877 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Tatsächlich erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 2,965 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte eBay 2,579 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erzielte das das Online-Auktionshaus einen Gewinn von 5,52 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 4,88 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Analysten hatten hier einen Gewinnanstieg auf 5,46 US-Dollar je Aktie erwartet. Der Jahresumsatz des US-Konzerns belief sich daneben auf 11,100 Milliarden US-Dollar, nach 10,283 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den Umsatz für 2025 zuvor auf 11,019 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die eBay-Aktie zeitweise 7,20 Prozent auf 88,10 Dollar aufwärts.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: