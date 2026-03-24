eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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24.03.2026 08:00:00
eBay Appoints Brian Sharples to Board of Directors
New independent director brings proven technology expertise with decades of experience building and scaling category-defining companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
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