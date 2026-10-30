eBay: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

eBay hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,47 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 15,63 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at