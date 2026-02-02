eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 09:00:00

eBay Brings Football’s Biggest Game to Life with Real-Time Shopping, Epic Collectibles, Fashion Finds, and Star Athletes

Fans can join the action in person or on eBay Live all weekend to score curated pre-loved fashion & watches, trading cards, and other sports memorabilia from top sellers at eBay’s End Zone shop.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu eBay Inc.

mehr Nachrichten