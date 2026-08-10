PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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10.08.2026 14:25:01
eBay CEO Jamie Iannone Sells 22,220 Shares for $2.4 Million Amid a Surging Share Price. Here's a Deeper Look at the Transaction.
Jamie Iannone, President and Chief Executive Officer of eBay Inc. (NASDAQ:EBAY), sold 22,220 shares of common stock at $109.03 per share on August 05 and August 06, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($109.03); post-transaction value based on August 06, 2026 market close ($110.14).eBay Inc. maintains a substantial global e-commerce presence with a market cap of $48.9 billion, positioning it as a significant player in the specialty retail sector. The company's diversified marketplace ecosystem and multi-channel transaction infrastructure provide competitive advantages in facilitating commerce across geographies and customer segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|88 725,00
|2,37%
|eBay Inc.
|93,82
|-3,12%
|PayPal Inc
|51,04
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