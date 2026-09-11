eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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11.09.2026 20:39:39
eBay CEO Jamie Iannone Sells Company Shares Worth $2.3 Million Amid a 12% One-Year Return
Jamie Iannone, President and Chief Executive Officer, reported a sale of 22,220 shares of eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) in an SEC Form 4 filing dated September 10, 2026.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($103.17); post-transaction value based on September 09, 2026 market close ($103.51).
eBay Inc. operates one of the world's largest e-commerce marketplaces, facilitating billions of dollars in gross merchandise volume annually across its diversified platform.
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|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|83 675,00
|1,49%
|eBay Inc.
|92,26
|2,63%
|PayPal Inc
|46,36
|1,11%
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