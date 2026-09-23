PayPal Aktie

PayPal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.09.2026 19:00:01

eBay CFO Peggy Alford Sells 2,716 Shares in Tax-Related Transaction

Peggy Alford, SVP, Chief Financial Officer, reported the disposition of 2,716 shares of eBay Inc.(NASDAQ:EBAY) on Sept. 15, 2026, according to a SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($108.03); post-transaction value based on Sept. 15, 2026, market close ($108.03).

eBay Inc. operates one of the world's largest e-commerce marketplaces, facilitating billions of dollars in gross merchandise volume annually across its diversified platform ecosystem. The company maintains a significant competitive advantage through its established network effects, extensive seller base, and integrated payment and logistics solutions. With approximately 12,300 employees and a market capitalization of $50.2 billion, eBay continues to serve as a critical infrastructure provider for digital commerce globally.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PayPal Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu PayPal Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh 87 700,00 1,36% eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
eBay Inc. 95,49 1,28% eBay Inc.
PayPal Inc 46,03 -0,64% PayPal Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen