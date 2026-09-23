PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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23.09.2026 19:00:01
eBay CFO Peggy Alford Sells 2,716 Shares in Tax-Related Transaction
Peggy Alford, SVP, Chief Financial Officer, reported the disposition of 2,716 shares of eBay Inc.(NASDAQ:EBAY) on Sept. 15, 2026, according to a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($108.03); post-transaction value based on Sept. 15, 2026, market close ($108.03).
eBay Inc. operates one of the world's largest e-commerce marketplaces, facilitating billions of dollars in gross merchandise volume annually across its diversified platform ecosystem. The company maintains a significant competitive advantage through its established network effects, extensive seller base, and integrated payment and logistics solutions. With approximately 12,300 employees and a market capitalization of $50.2 billion, eBay continues to serve as a critical infrastructure provider for digital commerce globally.
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Analysen zu PayPal Inc
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
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