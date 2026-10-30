eBay hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

eBay veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent auf 3,21 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at