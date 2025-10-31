eBay hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

eBay hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 2,82 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at