eBay hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

eBay äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,88 Prozent auf 3,12 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at