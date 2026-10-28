EBay Inc. Reveals Fall In Q3 Profit

(RTTNews) - eBay Inc. (EBAY) reported a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $497 million, or $1.10 per share. This compares with $628 million, or $1.34 per share, last year.

Excluding items, eBay Inc. reported adjusted earnings of $685 million or $1.51 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.7% to $3.206 billion from $2.820 billion last year.

eBay Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $497 Mln. vs. $628 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.34 last year. -Revenue: $3.206 Bln vs. $2.820 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.48 To $ 1.53 Next quarter revenue guidance: $ 3.19 B To $ 3.24 B Full year EPS guidance: $ 6.25 To $ 6.30 Full year revenue guidance: $ 12.62 B To $ 12.67 B

Non-GAAP Values are from continuing operations