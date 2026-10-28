eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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28.10.2026 21:24:48
EBay Inc. Reveals Fall In Q3 Profit
(RTTNews) - eBay Inc. (EBAY) reported a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $497 million, or $1.10 per share. This compares with $628 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, eBay Inc. reported adjusted earnings of $685 million or $1.51 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.7% to $3.206 billion from $2.820 billion last year.
eBay Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $497 Mln. vs. $628 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.34 last year. -Revenue: $3.206 Bln vs. $2.820 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.48 To $ 1.53 Next quarter revenue guidance: $ 3.19 B To $ 3.24 B Full year EPS guidance: $ 6.25 To $ 6.30 Full year revenue guidance: $ 12.62 B To $ 12.67 B
Non-GAAP Values are from continuing operations
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