30.10.2026 06:31:28

eBay informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

eBay hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 824,91 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 896,75 ARS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 808,46 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 3 810,20 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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