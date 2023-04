eBay macht etwas mehr Umsatz - eBay-Aktie vorbörslich mit Gewinnen

Die Online-Handelsplattform eBay hat am Mittwochabend nach Handelsschluss an den US-Börsen die Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt.

Bei der Online-Handelsplattform eBay laufen die Geschäfte wieder besser. Der Umsatz der Online-Handelsplattform belief sich im Berichtszeitraum auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten hier im Vorfeld keine große Veränderung zum Vergleichsquartal des Vorjahres erwartet und für eBay einen Umsatz von 2,49 Milliarden US-Dollar prognostiziert - nach 2,48 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2022. Es war das erste Umsatzplus seit einem Jahr.

Für das ersten Quartal 2023 steht bei eBay ein Gewinn von 1,07 US-Dollar je Aktie in den Büchern. Damit erfüllt das Online-Auktionshaus die Expertenprognosen, die sich auf ein EPS von 1,07 US-Dollar beliefen. Im Vorjahresquartal hatte eBay 1,05 US-Dollar je Aktie eingenommen. Der bereinigte Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft fiel um vier Prozent auf 600 Millionen Dollar.

Für das laufende Quartal stellte Ebay Erlöse von bis zu 2,54 Milliarden Dollar in Aussicht und lag damit ebenfalls über den Prognosen der Wall Street.

Anleger ließen die Aktie nachbörslich zeitweise um mehr als acht Prozent steigen, letztlich blieb davon im nachbörslichen Handel an der NASDAQ aber nur noch ein Plus von 2,63 Prozent auf 44,50 US-Dollar übrig. Im vorbörslichen Handel am Donnerstag zeigt sich das Papier um 3,09 Prozent höher bei 44,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX