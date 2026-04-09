eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
09.04.2026 09:00:00
eBay Opens The NYC Edit Market, an IRL Experience Where Selling Unlocks Access to Shopping
A three-day SoHo market filled with insider-sourced pre-loved piecesWeiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eBay Inc.
|
06.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.03.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 fester (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|71 350,00
|0,00%
|eBay Inc.
|81,45
|-0,12%