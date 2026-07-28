PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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28.07.2026 18:12:12
Ebay pays couple $56mn for its role in cockroach harassment campaign
Couple received threatening deliveries including funeral wreath and live cockroaches after chiding retailer in blogWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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