eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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07.05.2026 19:41:00
EBay permanently bans GameStop CEO Ryan Cohen for putting its community ‘at risk’ following takeover attempt
The GameStop chief, who proposed acquiring eBay for $55.5 billion Monday, was selling GameStop-related merchandise through his account.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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