eBay präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

eBay präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,97 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte eBay ein EPS von 3,94 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,10 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 10,34 Milliarden USD im Vorjahr.

