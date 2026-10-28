PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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28.10.2026 23:12:11
eBay Q3 2026 Earnings Call Transcript
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29.10.26
|dailyAktien: PayPal – Oktoberhoch als Hürde (NewsTool)
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27.10.26
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26.10.26
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26.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|97 700,00
|0,39%
|eBay Inc.
|107,62
|-1,05%
|PayPal Inc
|50,80
|-0,78%