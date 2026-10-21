eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 15:23:21

EBay Reportedly To Cut About 1,100 Jobs

(RTTNews) - eBay Inc. (EBAY) plans to eliminate about 1,100 jobs, or 9% of its workforce, as the online marketplace reorganizes its operations and redirects investment toward faster-growing businesses, Reuters reported Wednesday, citing an internal memo from CEO Jamie Iannone.

Employees affected by the cuts are expected to be notified in the coming days.

The move follows eBay's decision to cut around 800 jobs, or 6% of its workforce, in February as part of an earlier restructuring effort. The company had 12,300 employees at the end of last year.

In pre-market trading on the Nasdaq, eBay shares were down 0.28% after closing at $121.19 on Tuesday.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu eBay Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu eBay Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

eBay Inc. 109,10 -0,18% eBay Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen starten schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street startet leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen