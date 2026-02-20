|
20.02.2026 06:31:28
eBay: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
eBay hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal hat eBay 16,00 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,19 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 BRL. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat eBay 62,01 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 55,73 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.