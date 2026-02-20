eBay: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

eBay hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat eBay 16,00 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,19 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 BRL. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat eBay 62,01 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 55,73 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at