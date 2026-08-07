eBay stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

eBay gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat eBay 3,13 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at