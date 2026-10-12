PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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12.10.2026 19:35:41
EBay Stock Jumps: What's Going On?
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Nachrichten zu PayPal Inc
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12.10.26
|Erste Schätzungen: PayPal präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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08.10.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.10.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|94 325,00
|0,69%
|eBay Inc.
|109,46
|4,65%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,50
|0,00%
|PayPal Inc
|50,98
|1,53%
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Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.