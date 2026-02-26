eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
26.02.2026 19:09:00
EBay to cut 800 jobs, joining other tech names in announcing layoffs as AI reshapes workforces
The layoff announcement comes a week after eBay agreed to buy secondhand-clothing site Depop and follows job cuts earlier this year by Amazon and Pinterest.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Analysen zu Ai Holdings Corp
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 923,00
|2,02%
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|65 000,00
|4,54%
|eBay Inc.
|76,66
|3,04%
|PayPal Inc
|39,12
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.