eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
18.02.2026 22:48:08
eBay Tops Q4 Earnings, Agrees To Acquire Depop, Shares Spring Higher
This article eBay Tops Q4 Earnings, Agrees To Acquire Depop, Shares Spring Higher originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
|
12.02.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.02.26
|PayPal-Aktie erholt sich nach Einbruch: Ex-Präsident mit harscher Kritik (finanzen.at)
|
05.02.26
|Nach schwachen Zahlen und Kurszielsenkungen: Verluste bei PayPal-Aktie weiten sich aus (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Enttäuschender Ausblick schockt den Markt: PayPal-Aktie von Analysten massiv abgestraft (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|59 450,00
|-1,78%
|eBay Inc.
|72,82
|4,36%
|PayPal Inc
|35,05
|-0,41%
|Top's Inc. Registered Shs
|1 122,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.