eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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14.05.2026 09:00:00

eBay Watchlist Trend Report Illustrates How Spring and Summer Trends Translate Into Resale Behavior

From unconventional sneaker silhouettes to boldly patterned accessories, the eBay Watchlist reveals what’s in demand on the marketplace this season, reflecting the top trends across style and cultureWeiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
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