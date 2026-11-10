eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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10.11.2026 09:00:00
eBay’s Watchlist Trend Report reveals how fashion’s creative director shakeups are creating demand for archival items
Drawing on data from 136 million active buyers and approximately 2.7 billion live listings, the Watchlist Trend Report for Fall/Winter 2026 explores how runway trends and cultural moments are influencing fashion discovery and resale behavior.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
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Nachrichten zu eBay Inc.
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|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.10.26
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12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
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