Global Health Aktie
WKN DE: A0NAK3 / ISIN: AU000000GLH2
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15.07.2026 06:23:23
Ebola and the US patient spotlight global health 'injustice'
The story of the US doctor who survived Ebola with experimental treatment in Germany highlights wider inequities in global health. It also reveals how sharply medical standards can differ between African countries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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