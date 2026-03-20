EBR Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EBR Systems hat sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 AUD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte EBR Systems ebenfalls 0,050 AUD je Aktie eingebüßt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,190 AUD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EBR Systems -0,200 AUD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at