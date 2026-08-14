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14.08.2026 06:31:29
EBR Systems präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
EBR Systems veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EBR Systems ein Ergebnis je Aktie von -0,040 AUD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,7 Millionen AUD – ein Plus von 1330,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EBR Systems 0,3 Millionen AUD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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