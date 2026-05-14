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14.05.2026 06:31:29
EBR Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
EBR Systems lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
EBR Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 AUD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 AUD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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