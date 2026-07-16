eBullion hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

eBullion hat am 13.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBullion im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at