EC World Reit proposes asset sale for loan repayment; to make special distribution

EC WORLD Real Estate Investment Trust (EC World Reit) is proposing to divest its indirect interests in Bei Gang Logistics and Chongxian Port Logistics at the agreed property values of 1.2 billion renminbi (S$235.7 million) and 820 million renminbi respectively, each representing a premium of 2.9 per cent to their independent valuations.