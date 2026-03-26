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26.03.2026 06:31:28
ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,130 USD. Im letzten Jahr hatte ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,48 Prozent auf 3,76 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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