17.11.2025 06:31:29
ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat ECA Marcellus Trust I Units of Benef Interest 0,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
